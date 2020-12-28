Tarihi mirasımız zeytin

ANTALYA'DA 6 bin yıldır tarımı yapılan zeytin önemini sürdürüyor. Antik çağların Antalya'ya mirası olan zeytin, günümüzde 183 bin 452 dekar alanda varlığını sürdürüyor. İl genelinde zeytinle ilgili farkındalık etkinlikleri ise son yıllarda hız kazandı. Anadolu'nun bilinen en eski vakfı olan 2 bin yıllık zeytinyağı üretim vakfının bulunduğu Kepez ilçesindeki Lyrboton Kome Antik Kenti'nde Kepez Belediyesi öncülüğünde yürütülen kazı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Nevzat Çevik, bölgede bulunan yazıtlarda zeytine verilen önemin görüldüğünü söyledi.Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır ise Antalya'da zeytin üretimi ve ticaretinin köklerinin Pamfilya dönemine kadar uzandığını ve yarışmalarda bile ödül olarak zeytin ve zeytinyağının takdim edildiğini söyledi. Türkiye'de 1 milyon 525 bin ton yağlık ve sofralık zeytin üretildiğini anlatan Çandır, bunun 70 bin 129 tonunun Antalya'da üretildiğini ve ilginin son yıllarda arttığını vurguladı. Bölgenin yerel türlerinin de devamı için çalıştıklarını anlatan Çandır, 2018'de bölgeye has olan ve geçmişi derin olan Tavşan Yüreği Zeytin'in coğrafi işaret aldığını, Beylik Zeytin çeşidinin de tescillendiğini söyledi.