Ürküten kuraklık

Batı Akdeniz Bölgesi'nde son yıllarda yaşanan kuraklık korkutuyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine gören Antalya'da son 15 yılda yağış ortalaması bin 87 kilogramdan 746 kilograma düştü. 2005 yılından beri yaşanan düşüş yüzde 30'u aştı. Verilere göre Antalya'da 2005 yılından bu yana en yüksek yağış miktarı 2006 yılında bin 324 kilogram olarak verilere yansıdı.Son 15 yılda en düşük yağış miktarı ise 669 kilogram ile 2016 yılında yaşandı. Yaşanan sel felaketlerine karşın 2020 yılı ortalama yağış ise 746 kilogram oldu. Özellikle bu yıl ekim ve kasım ayları son yıllardaki en düşük yağış oranının gerçekleştiği dönem oldu. 2020 yılında geciken yağışların ise ocak ve şubat aylarında yaşanmasının beklendiği açıklandı.Yaşanan kuraklık, Isparta ve Burdur'da ise göllerde yaşanan çekilme ile kendisini gösteriyor. Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su kaynağı olan Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde son yapılan ölçümde su kodu 915.55 metre olarak belirlendi. Aralık ayında gölün hiçbir zaman bu su koduna düşmediği belirtilerek alarm verildi. Gölden tarımsal amaçlı su alımlarının tamamen durdurulması çağrısı yapıldı. Eğirdir Gölü'nde yaşanan su kaybı ilçenin birçok noktasından görülebiliyor. Köprübaşı mevkiinde su seviyesinde yaşanan azalmayla küçük adacıklar oluşturmaya başlarken, Altınkum ve Bedre plajlarında da kumsal alanı genişledi.Çekilmenin en korkutucu boyutlara ulaştığı yer ise Burdur Gölü. Büyüklüğü açısından Türkiye'de 7'nci sırada olan Burdur Gölü›nde su seviyesinin son 50 yılda 17 metre düştüğü açıklandı. Bu düşüşün gölün yüzde 40'a varan hacmini ve su potansiyelini kaybetmesine neden olduğu vurgulandı. Sudaki çekilmenin nedenlerinin başında yağış rejiminin bozulması ve iklim değişikliği gösterildi. Ayrıca bölgede özellikle kaçak sondajlar konusunda önlem alınması çağrısı yapıldı. En derin bölgesi 61 metre olan Burdur Gölü'nün tuzlu olması sebebiyle kışları donmaması, canlı yaşamı açısından oldukça önem taşıyor. Buzlanma ve donma yapmayan göle özellikle göçmen kuşlar kışları geçirebilmek için göç ediyor.