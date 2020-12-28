Yeni dolandırıcılık yöntemi uyarısı

ANTALYA'NIN en eski ikinci mahallesi olan Balbey'de 3 dönemdir muhtarlık yapan Abdullah Uyaroğlu, yeni bir dolandırıcılık yöntemini ortaya çıkartarak vatandaşları uyardı. Uyaroğlu, kargocu gibi zarf getirip 20 lira para almaya çalışanlar olduğuna dikkat çekti. Uyaroğlu yaşadığı olayı şöyle anlattı: "Kargo şirketinden geldiğini söyleyen ve üzerinde üniforması, tanıtım kimliği olmayan bir vatandaş elinde beyaz bir zarfla geldi. Zarfın arka yüzünde benim adım, muhtarlığın adresi var. Ama ne geldiği yer belli, ne de gönderen belli. Evrağı teslim etti, 20 TL ödemesi var dedi. Zarfın asılsız olduğunu aldım iade ettim" dedi.Abdullah Uyaroğlu, muhtarlık bürosundaki görevlerinin yanı sıra, aynı zamanda bir dedektif gibi mahallesinin sorunlarını gezip tespit ediyor. Evlerin çatlak duvarlarından, yanlış yere yapılan parka kadar farklı durumlarda konuyu sosyal medyaya taşıyan Uyaroğlu, bölge haklı tarafından yakından takip ediliyor.