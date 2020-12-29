683 bin kişiye yemek yardımı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca ihtiyaç sahibi, engelli ve yatalak gibi dezavantajlı gruplara aşevleri ile sıcak yemek yardımlarını sürdürdü. Duraliler'de bulunan Merkez Aşevi ile Alanya Aşevi 2020 yılında toplam 683 bin 748 kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Aşevlerinden günlük ortalama bin 550 kişilik sıcak yemek desteği veriliyor. Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi de 24 Ocak'ta Elazığ'da ve 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen depremlerin ardından afet bölgelerinde hizmet vererek depremzedelere sıcak yemek dağıtımı yaptı. 5 bin kişilik sıcak yemek çıkarma kapasitesine sahip Mobil Aşevi afet bölgelerinde vatandaşlara sıcak yemek çıkardı. Büyükşehir pandemi döneminde sağlık çalışanlarını da unutmadı. Muharrem ayında sağlık çalışanlarına 7 bin kişilik aşure ulaştırıldı.