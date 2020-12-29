Bu virüs değil canavar

BURDUR'DA yakalandığı koronavirüsü hastanede ve evde gördüğü tedavinin ardından yenen 43 yaşındaki Burdur Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Boyacı Ali Boyacı da insanları uyardı. Yaşadığı zor süreci anlatan Boyacı, "Boyacı, "İnanın 200 metrelik mesafeye dinlene dinlene gitmek zorunda kaldım. Nefesim yetmiyordu. Nefesimi kesen, nefes almama engel olan, beni boğan bir canavarla mücadele ettim" ifadelerini kullandı.Boyacı'nın eşi Anestezi Uzmanı Doktor Başak Boyacı da tedbirlere çok dikkat edilmesi gerektiğini belirterek tek çarenin ise aşı olduğunu söyledi. Başak Boyacı, "Eşimin hastalığa yakalandığı bir ay kabusa dönüştü. Salgının bitmesi için aşıdan başka bir çözüm yok. Aşıya karşı olanlar, yoğun bakımdaki hastaları 10 dakika görse fikirleri değişir" dedi.