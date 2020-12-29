Depremzede aile yardım bekliyor

AKDENİZ'DE5 Aralık'ta meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, il genelinde korkuya neden olurken, verdiği hasar ise kısıtlı kaldı. Kayıtlara düşen tek hasar, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Kocagöz ailesinin 2 katlı evi oldu. Depremde evin duvarında oluşan çatlaklar büyüdü. Ramazan Kocagöz'ün jandarma aracılığıyla Manavgat Kaymakamlığı'na başvurmasıyla eve gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, binanın ağır hasarlı olduğu ve derhal boşaltılması gerektiği rapor edildi.Yıkım kararı üzerine ne yapacağını şaşıran Kocagöz ailesi, binadaki kişisel eşyalarını mahallede bulunan komşularının depolarına taşırken, yine komşularının yardımıyla binadan kapı ve pencereleri de söktü. Ailenin kendisi ise komşularının evlerinde kalmaya başladı. Ailece zor durumda olduklarını anlatan Selçuk Kocagöz, "Ben 2 çocuğum ve eşimle birlikte üst kattaki daireyi 8 senede yaptım ve 1 sene oturamadım. Kış günü gidecek yerimiz yok, devletten yardım bekliyoruz" diye konuştu.