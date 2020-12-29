Geleneksel tatlıyı yarışma hatırlattı

ATV ekranlarında yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? Yarışmasında tatlı sorusu Isparta'da gündem oldu. Yarışmanın 30 bin liralık bölümünde 'Isparta yöresine ait hangi adda bir tatlı vardır' sorusu geldi. Derdimi alan, aklımda kalan, kalbimi çalan ve gönlümü alan seçenekleri verilirken, birçok Ispartalı bile sorunun doğru cevabında tereddüt etti. Yarışmacı ise 'derdimi alan' cevabını vererek 30 bin liranın sahibi oldu. Yarışmanın ardından Ispartalılar internette tatlının tarifini aramaya başladı. Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de tatlının tarifini yayınladı. Verilen tarife göre, geleneksel tatlı pekmez, tereyağı ve yufka ile yapılıyor. Yaklaşık 15 dakikada hazırlanıyor.