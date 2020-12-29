Hastalar için umut oluyor

ANTALYA'DA hemofili hastası olduğu için haftanın üç günü damar yolundan ilaç alan Mert Güler, zorlu geçen yaşamına rağmen kendi gibi hastalara umut olmak için mücadele veriyor. 5 yaşındayken yaşadığı bilinç kaybı sonrası ağır hemofili teşhisi konan ve 11 ay yoğun bakımda kalan Güler, o günden darbelerde bile durmayan kanamalara yol açan hastalığa karşı mücadele ediyor.Sekiz yıl önce tanıştığı Türkiye Hemofili Derneğinin tüm organizasyonlarına katılan Güler, yaşadığı zorlukları ve yaşam mücadelesini birçok konferansta kendi gibi hastalarla paylaşıyor. Son bir yıldır da derneğin Antalya temsilciliğini yürüten 26 yaşındaki Güler, ziyaret ettiği hastalara ve ailelerine moral vererek sorunlarını çözmeye çalışıyor, düzenlediği toplantılarla da hemofili hastalarını bir araya getirip kaynaşmalarını sağlıyor. Güler, "Çektiğim zorlukları, hastalık konusundaki tecrübelerimi insanlarla paylaşıyorum. Anlattıklarımdan sonra insanların hastalığıyla yaşamayı öğrenmek istemesi beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.