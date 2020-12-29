Risk yeşile döndü

Önceki haftalarda koronavirüs vaka sayısında yüzde 100 artış yaşanmasıyla kırmızı alarm verilen Antalya'da alınan önlemler işe yaradı. Kazım Özalp Caddesi, Karaalioğlu Parkı, Falez parkları ve Konyaaltı sahili gibi yaya yönünden kalabalık noktalarda yapılan sosyal mesafe ve maske denetimleri sonrasında, 28 gün önce kırmızı olan risk haritası, yeşile döndü. Aralık ayının ilk haftasından itibaren yüzde 75'lere kadar yükselen yoğun bakım yoğunluğu da vaka sayısıyla paralel olarak azalmaya başladı.Ancak, sosyal mesafe ve maske konusunda rehavet oluşması ise korkutuyor. Hastanelerde virüsle savaş veren doktorlar da bu konuda uyardı. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Murat Yılmaz, hasta sayısındaki azalmanın memnuniyet verdiğini ancak kurallara uyulmadığı takdirde yeniden tırmanış yaşanacağını söyledi. Yılmaz, kural tanımazları isi sert bir dille eleştirdi.Yoğun bakım ünitesinde 24 saat aralıksız çalışmanın sürdüğünü anlatan Yılmaz, "Tüm arkadaşlarımın hayatı kapalı bir ortamda geçiyor. Bizim gecemiz gündüzümüz yok. Eve gittiğimizde çocuklarımız uyuyor, işe gelirken de uyuyorlar, biz onları gerçekten çok az görüyoruz. Biz cephede 24 saat savaşırken, kurallara uymayan, vatan haini olarak adlandırdığım bir grup var, onlar villalarda parti veriyor. Siz istediğiniz kadar cephede savaşın, arkada vatan hainleri bu tutumlarına devam ederse bizim bu işin üstesinden gelmemiz çok zor. Belli bir gurubu evlerine tıkarak bu işlerin üstesinden gelmemiz çok zor. Eğer bu parti veren grupları engelleyemezsek biz daha çok ağlarız. Bu toplu eğlencelerden, asker uğurlamalarından, cenaze törenlerinden uzak durulsun" ifadelerini kullandı.