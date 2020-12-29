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SABAH ’e Alanya’dan ödül

Giriş Tarihi: 29.12.2020 ABONE OL
SABAH Akdeniz’e Alanya’dan ödül
ANTALYA Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) 2019 Medya Başarı Ödülleri açıklandı. Pandemi nedeniyle ödül töreninin düzenlenmediği bu yıl gazetecilere ödülleri çalıştığı kurumlar ziyaret edilerek verildi.

HABER DALI BİRİNCİSİ
AGC Başkanı Gaye Coşkun ile yönetim kurulu üyeleri Ali Doğan, Zeliha Basar Öner'in eşlik ettiği ziyarette 'Haber Dalında' 'Korkunç Tahliye' haberi ile birincilik ödülünü SABAH Gazetesi Alanya muhabiri Mehmet Al'a ödülünü takdim etti. Tecrübeli gazeteci Mehmet Al'a ödülünü Gaye Coşkun verirken, hediye çekini ise AGC Yönetim Kurulu Üyesi Zeliha Basar Öner verdi.
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SABAH Akdeniz’e Alanya’dan ödül
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