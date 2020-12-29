SABAH Akdeniz’e Alanya’dan ödül

ANTALYA Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) 2019 Medya Başarı Ödülleri açıklandı. Pandemi nedeniyle ödül töreninin düzenlenmediği bu yıl gazetecilere ödülleri çalıştığı kurumlar ziyaret edilerek verildi.AGC Başkanı Gaye Coşkun ile yönetim kurulu üyeleri Ali Doğan, Zeliha Basar Öner'in eşlik ettiği ziyarette 'Haber Dalında' 'Korkunç Tahliye' haberi ile birincilik ödülünü SABAH Gazetesi Alanya muhabiri Mehmet Al'a ödülünü takdim etti. Tecrübeli gazeteci Mehmet Al'a ödülünü Gaye Coşkun verirken, hediye çekini ise AGC Yönetim Kurulu Üyesi Zeliha Basar Öner verdi.