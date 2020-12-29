Son vasiyetiyle 4 can kurtardı

ANTALYA'DA bir firmanın insan kaynakları departmanında yönetici olarak çalışırken 40 gün önce emekli olan Şükran Cankurtaran (49) geçen hafta yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonrasında tedaviye alındığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ölmeden önce organlarının bağışlanmasını vasiyet eden 4 çocuk annesi Şükran Cankurtaran'ın son isteği yerine getirildi.Şükran Cankurtaran'ın organları, Üniversite Hastanesi'nde karaciğer bekleyen erkek hasta M.P.'ye (62), böbreklerinden biri erkek hasta H.G'ye (55), diğeri ise erkek hasta F.Y.'ye (32) nakledildi. Kornealar ise ışık bekleyen hastalara nakledildi. Şükran Cankurtaran'ın akciğeri de Ankara Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyon sonucu organ yetmezliği çeken kadın hasta H.G'ye (51) nakledildi. Kornealar ise ışık bekleyen 2 hastaya nakledildi.Eşinin doğrudan hiç şaşmayan, iyilik dolu, vicdanlı, güzel ahlak sahibi, ay yüzlü bir kadın olduğunu ifade eden avukat Şenol Cankurtaran, "Sohbetlerimizde eşimle öldüğümüzde organlarımızın başka bedenlerde yaşamasını ve can kurtarması için bağışlanması konusunda paylaşımlarımız ve birbirimize vasiyetimiz olmuştu. Eşimin beyin ölümünün gerçekleştiğini öğrendiğimizde, çocuklarımla onun vasiyetini gerçekleştirmek, ihtiyaç duyanlara can olması ümidiyle organlarını bağışlamaya karar verdik" dedi.AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise koronavirüs tedbirlerine üst seviyede uyulduğunu, bu nedenle nakillere hiç ara vermeden devam ettiklerini ifade etti. Prof. Dr. Aydınlı, "Merkezimizde kadavra ve canlı vericili nakillere hiç ara vermedik. Şükran Cankurtaran, bağışlanan organlarıyla can bekleyen hastaların yaşama umudu oldu. Bağışçı aileye minnettarız. Organları naklettiğimiz hastalarımızın sağlık durumu çok iyi" dedi.