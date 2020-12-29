‘Sorunlar var ve sorumlusu benim’

DAHA önce de maç kaybettiklerini ancak ilk defa Gaziantep'te hem oyunu hem de maçı kaybettiklerini anlatan Çağdaş Atan, "Bir düşüş olduğu ortada ve kaybettiğimiz maçlardan sonrada söyledim. Maçı kaybedebiliriz ama oyun olarak üstün olan biz oluyorduk. Biz hala ligin zirvesindeyiz ve orada kalmak istiyoruz. Zirvede olduğumuz için rakiplerimiz bize daha fazla önlem alıyor. Bizim de bunu çözmemiz gerekiyor. İyi gitmiyoruz. Çözmemiz gereken problemlerimiz var. Oyuncularımın da biraz dönüp kendisine bakması lazım. Çünkü haftaya önemli bir maçımız var. Salı günüden itibaren bu maçı analiz edip Başakşehir maçına hazırlanmamız lazım. Bizim bu maçlara en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Takımın bir düşüş içinde olduğu ortada. Sorumluluk tamamen benim" diye konuştu.