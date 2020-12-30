Akrep değerini artırdı

Ersun Yanal'ın takımın başına gelişiyle birlikte yükselişe geçen FTA Antalyaspor'da futbolcuların değeri de artmaya devam etti. Sezon başında 15 milyon 750 bin euro değere sahip olan kırmızı beyazlıların kadrosu, 20 milyon 500 bin euroya yükseldi.

6 FUTBOLCU DİKKAT ÇEKİYOR

Akrep'in en değerli futbolcusu 1.8 milyon euro ile Doğukan Sinik olurken, genç futbolcunun değerinin 200 bin euro düşürmesi de dikkat çekti. FTA Antalyaspor'da bu futbolcuyu Bünyamin Balcı (1.5 milyon euro), Ufuk Akyol (1.4 milyon euro), Naldo, Amilton ve Mert Yılmaz (1.2 milyon euro) takip etti. EN BÜYÜK DÜŞÜŞ JAHOVİC'TE

FTA Antalyaspor'da bu sezonun performansında büyük düşüş yaşayan futbolcuların birisi olan Adis Jahovic'in piyasa değeri de düştü. Sezon başından bu yana sadece 1 gol kaydeden Makedon futbolcunun 1.5 milyon euro olan değeri, 1 milyon euro'ya geriledi.