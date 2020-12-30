Bakasetas operasyonu

ARA transfer penceresinin açılmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Teknik Direktör Erol Bulut'un kadrosunda görmeyi çok arzu ettiği Aytemiz Alanyaspor'un yıldız oyuncu Bakasetas için harekat başlatıldı. Sarı lacivertli kulüpte ilk hedef Bakasetas'ı kadroya katmak. Yunan yıldız için sezon başında da girişimlerde bulunan fakat sonuç alamayan yönetim bu kez transferi bitirmeyi hedefliyor. Sarı lacivertlilerin bu hafta içinde ikinci Bakasetas operasyonunu başlatacağı öğrenildi. Yönetimin Alanyaspor ile temasa geçerek pazarlıklara start vermesi beklenirken 5 milyon euroluk serbest kalma maddesi olan Yunan futbolcu için 2.5 milyon euro teklif edileceği ileri sürüldü. Fenerbahçe, takas futbolcu formülünü de düşünüyor.