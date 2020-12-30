Çağdaş Atan’a destek

SON 6 haftada tek galibiyet alabilen A. Alanyaspor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan'a taraftar gruplarından destek geldi. Sosyal medyadan genç teknik adamı sert bir dille eleştirerek, istifaya davet edenlere tepki veren taraftar gruplarından Şimşekler Lideri Fatih Aslan, Çağdaş Atan'ın yanında olduklarını söyledi. "Hocamızı yedirmeyiz" diyen Aslan, "Her takım düşüş yaşayabilir. Biz hocamızın ekibi ile birlikte bu süreci aşacağına inanıyoruz. Tüm Alanya olarak, takımımıza güvenmeli ve destek vermeliyiz" dedi Tribün liderlerinden Hilmi Güney de, "Sezon başı eleştirmek için bekleyenlere gün doğdu. Biz bu ligin en mütevazı takımıyız. Ne yapalım yani maç kaybettik diye nankör mü olalım? Şahsım ve Yörük Taraftar Grubu ailesi olarak Çağdaş Atan'ın yanındayız" ifadelerini kullandı.

KİME YANDIĞINIZ HİÇ BELLİ DEĞİL

Yeni kurulan Turuncu Cephe lideri Umut Yüce de, "İyi gününde kötü gününde hep beraberiz. Her zamankinden daha yüksek sesle bu şehrin umudu Çağdaş Atan" dedi.Alanyaspor Kale Arkası Taraftar Grubu Lideri Muhittin Deniz Düşünceli ise sert bir üslupla eleştirilere yanıt vererek, "Bakıyorum da yine hocalar, yöneticiler, futbolcular iş başında. İyi gün dostları sokak lambası gibisiniz kime yandığınız belirsiz" sözlerine yer verdi.