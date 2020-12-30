Eğitime dev katkı

ISPARTA Valiliği, pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitime ara verilmesini fırsata çevirerek, il merkezi, ilçe ve köylerde toplam 112 okulda bakım ve onarım işlemi başlattı. Bu kapsamda 10 okulda güçlendirme projeleri tamamlanırken, 9 okul içinse depreme karşı güçlendirme projeleri hazırlandı. Ayrıca 2 yeni okul binası da eğitim envanterine eklendi.

25.5 MİLYON LİRA

2020 yılında yapılan eğitim yatırımlarını değerlendirmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu'nun katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Yatırımlar hakkında bilgi veren Vali Seymenoğlu, 2020'de eğitime 25.5 milyon lira harcandığını açıkladı. 2021 yılında 7 yeni okul yapılacağını duyuran Vali Seymenoğlu, "Bunlarda da önceliğimiz anaokulları olacak. Özellikle çalışan ailelerimiz için, içinde kreş de olan anaokulları yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Vali Ömer Seymenoğlu, 2021 yılına kalan 9 okul güçlendirme çalışmalarının da 3-4 ay içinde tamamlanacağını söyledi.