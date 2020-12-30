En büyük ikinci lavanta bahçesi yolda

BURDUR'DA Lisinia Doğa Proje Alanı sorumlusu Öztürk Sarıca tarafından, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden (MAKÜ) 10 yıllığına kiralanan bin 300 rakımlı arazide lavanta bahçesi oluşturuluyor. 725 dekarlık alanı kapsayan proje, Türkiye'nin en büyük ikinci lavanta bahçesi olacak.

SUSUZ TARIM IÇIN ÖRNEK

Başta lavanta olmak üzere, kekik, ada çayı ve diğer ıtri bitkilerin yetiştiriciliğini yaptıklarını aktaran Sarıca, "Yeşilova Akçaköy'de bulunan Lavanta Deresi Projesi'nden sonra, Türkiye'nin en büyük ikinci lavanta bahçesini burada kurmaya çalışıyoruz. Tarıma elverişsiz alanların tamamında şu an lavanta yetiştirmeye çalışıyoruz. Susuz tarımın özellikle Göller Yöresi ve Burdur için çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konnuştu.

650 BİN TON SU TASARRUFU

Öztürk Sarıca, dikim yapılan 725 dekarlık alanda mısır ve yonca üretilmiş olsa yılda ortalama 600-650 bin ton su kullanmaları gerektiğini belirterek, "Bizim çalıştığımız alanın Burdur Gölü'ne katkısı 600-650 bin ton. Trükiye'de benzer projelerin gerçekleştirilirse sorun çözülür" dedi.