Her aya özel yemek

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV), 15 yıldır devam eden masa takvimi geleneğini bu yıl da sürdürdü. ATAV'ın 2021 yılı masa takviminde önceki yıllardan farklı olarak bu kez Antalya yemeklerinin fotoğraflarıyla Türkçe ve İngilizce tariflere yer verildi.

EVDE KALANLAR İÇİN

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya'nın yüzlerce yıllık 12 yemeğinin 2021 yılı masa takviminde 12 ayda hem fotoğrafları hem de Türkçe ve İngilizce tarifleriyle yer aldığını belirtti. 15 yıldır 'Memleketim Antalya' konulu masa takvimleri hazırladıklarını ifade eden Gül Ege, "Bu takvimlerde Antalya'nın su altı zenginlikleri, Yörük kültürü, endemik bitkileri ve son 3 yıldır tarihi zenginliklerimize yer verdik. Ancak bu yıl pandeminin etkisiyle insanların evde kaldığı sürede mutfak denemelerini fazla yapmalarından dolayı Antalya lezzetlerine yer vermek istedik" dedi

'MEVSİME GÖRE SEÇTİK'

Herkesin eve kapandığı bu sürede hazırladıkları 2021 masa takviminde 12 ayda 12 ayrı Antalya lezzetini anlatmak istediklerini söyleyen Gül Ege, "Geçmişten günümüze gelen bu lezzetleri, her mevsime göre seçtik. Kolay tarifler. Evlerde denenen tarifler bunlar. Tarhana çorbasından dikenli kapağa, turunç reçelinden civeye, şakşukadan şiş köfteye, hibeşten Arap kadayıfına, kızıl sulu etten piyaza, Gaziler helvasından tandıra ve filiz aşına kadar Antalya lezzetlerini anlatmaya çalıştık" diye konuştu.

CİVEYİ HEM YAPTI HEM ANLATTI

Antalya'nın en özel lezzetlerinden biri olan 'cive'yi mutfağa girip hem pişirip hem de anlatan Gül Ege, civenin patlıcanlı olabildiği gibi kabakla da yapılabileceğini söyledi. Gül Ege, civenin en kolay, pratik ve lezzetli yemek olduğunu anlatarak, "İçinde zeytinyağı, bulgur, soğan, patlıcan ya da kabak, yeşil biber ve fesleğenle yapılan bu yemek hem sağlık hem de lezzet açısından Antalya'nın en meşhur yemeklerinden biridir" dedi.