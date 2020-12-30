Kadir Şeker’li savunma yetmedi

Kaleiçi'nde mar ayında kadın müşterisine laf attığı iddiasıyla yan taraftaki işyerinde çalışan Ziya Selçuk'u (39) bıçaklayarak öldüren işyeri sahibi Yakup İskender (47) 14 yıl hapse mahkum oldu. 3'üncü Ağır ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Yakup İskender, SEGBİS üzerinden katıldı. Yakup İskender'in avukatı Halil İbrahim Cihandemir, "Müvekkilim, Konya'da kadına şiddeti önlemeye çalışırken cinayet işleyen Kadir Şeker'den 20 kat daha masumdur. Olay kendisini savunmak isterken meydana gelmiştir. Beraatını talep ediyorum" dedi. İskender ise yaşananlardan üzgün olduğunu belirterek, "Bana saldırıldığı için ben kendimi savundum" dedi. Mahmeke heyeti önce müebbet hapis cezası verirken, haksız tahrik indirimiyle ceza 14 yıla indirildi.