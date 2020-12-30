Korkuteli Belediye filede tam yol ileri

KORKUTELİ Belediyespor, Recep Gürbüz Spor Salonu'nda Kılıç Silifke İdman Yurdu'nu konuk etti. Korkuteli Belediyespor, ilk seti 25-22 kazandı. İkinci sette hatalar yapan Korkuteli, bu seti 28-25 kaybetti. Üçüncü sete iyi başlayan Serdar Hocanın öğrencileri, bu seti de 25-20 kazandı. Dördüncü ve son sette de rakibine 25-20 üstünlük sağlayan ev sahibi ekip, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Karşılaşma sonrası Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek takımını tebrik etti. Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Serdar Esen ise, "7 maç sonunda 18 puan ile zirve mücadelesini sürdürerek ikinciliğe yükseldik. Her geçen gün daha da yükselmeye devam edeceğiz" dedi