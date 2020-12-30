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Polis eşlerinden eğitime destek

’da Polis Eşleri Derneği’nin ‘ da Biz Bir Aileyiz’ projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitimden geri kalmamaları için tablet yardımı yapıldı

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
Polis eşlerinden eğitime destek

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın eşi, Polis Eşleri Derneği Antalya Şube Başkanı Selda Ulucan öncülüğünde başlatılan 'Yan Yana Olamasak da Biz Bir Aileyiz' projesi, bu kez çocukları sevindirdi.

İLK ETABI TAMAM
Proje kapsamında, emniyet teşkilatı ailesinden olmayan, online eğitim sürecine imkansızlıklar nedeniyle katılamayan, kendilerine sunulan eğitimden yoksun kalan çocukların uzaktan eğitime dahil edebilmesi amacıyla, ilk etapta ihtiyaç sahibi 13 çocuğun tablet ihtiyaçları karşılandı. Polis Eşleri Derneği ayrıca tablet ihtiyaçları dışında, öğrencilerin giysi, gıda ve okul malzemeleri gibi ihtiyaçları da giderildi. Polis eşleri ayrıca onlarca çocuk için hazırlanan giysi ve kitap kolilerini de Diyarbakır'daki öğrencilere verilmek gönderdi. Ulucan, polis ailesi olmanın haklı gururunun verdiği sorumluluğun bilincinde olarak her zaman, her yerde, her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

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Polis eşlerinden eğitime destek
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