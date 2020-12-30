Türkbeleni can çekişiyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılı Şubat ayında hayata geçirilen Türkbeleni Millet Bahçesi Projesi, seçimin ardından kaderine terk edildi. Yerel seçimlerden kısa bir süre sonra asansörlerin de arıza sebebiyle devre dışı bırakılmasıyla birlikte aracı olmayan vatandaşlar artık Türkbeleni'ne ulaşamıyor.

MERDİVEN KALDIRILDI

Proje ile ilçenin terası konumundaki mesire alanına çıkan merdivenler kaldırılırken, yerine Türkbeleni'ne vatandaşların çıkabilmeleri için yatay asansör sistemi konulmuştu. Asansörün kapatılmasının üzerinden 1 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, asansörün çalıştırılmamasına rağmen merdivenin de yapılmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

1 YILDA TAMİR EDİLEMEDİ

Türkbelenine sadece aracı olanların çıkabildiğine dikkat çeken vatandaşlar "Asansörün 1 yılda hala tamir edilememesi inanılır gibi değil. Bu sürede asansör tekrar yapılırdı. Büyükşehirden en kısa zamanda ya asansörü yeniden faaliyete geçirmesini ya da dinlenme yerlerinin de olacağı merdivenler yapmasını bekliyoruz" diye konuştular.