Yıldırım korkusu sona erdi

ANTALYA'NIN Kaş ilçesindeki 20 haneli ve 80 nüfuslu Çamlıköy Mahallesi'nde yağışlı havalarda yıldırım düşmesi sonucu korkulu anlar yaşayan bölge halkının yıllardır süren kabusu sora erdi. Bölge sakinleri, yerleşim yerine sürekli yıldırım düşmesi sonucu Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'tan yardım istedi.

40 YILDIR SÜRÜYOR

Yapılan çalışma sonrası mahalleye paratoner sistemi yerleştirildi. Başkan Ulutaş, gelen talep üzerine mahallede iki alana paratoner sistemi kurulduğunu söyledi. Köylülerin 'yıldırım düşecek' korkusunun sona erdiğini aktaran Ulutaş, "Yaklaşık 40 yıldır yıldırım korkusuyla yaşamışlar. Burada can ve mal kayıpları olmuş. İnşallah bundan sonra vatandaşlarımız rahatlayacak, sıkıntısız şekilde hayatlarına devam edecek" dedi. Çamlıköy Mahalle Muhtarı Candan Yılmaz, sistemle tedirginliğin ortadan kalktığını belirtti.