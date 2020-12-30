Yollar kan gölüne döndü

ve Burdur'da meydana gelen 7 trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'i ağır 22 kişi yaralandı. Ölümle sonuçlanan kaza Antalya'nın Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi'nde yaşandı. Şevket Cantay Yücel'in kullandığı 07 N 1233 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak, ağaca çarptı. Ağır yaralanan Yücel, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Yücel, kurtarılamadı. Manavgat ilçesinde ise Bayram Başkaya idaresindeki 07 LTS 23 plakalı ticari araç, yağmur sebebiyle oluşan su birikintisine girip kontrolden çıktı ve beton bariyerlere çarpıp takla attı. Bayram Başkaya kazayı hafif yaralı atlatırken, itfaiye tarafından araçtan çıkarılan Yusuf Yakup Arslan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Korkuteli ilçesinde ise Ulucak Mahallesi mevkisinde sis nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.