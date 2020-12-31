AK Parti’den örnek hareket

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde AK Parti teşkilatı, Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yemekhanesinde bir aşevi kurarak, her gün 100 kişiye 2 öğün, 4 çeşit yemek dağıtmaya başladı. AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, pandemi şartlarında, kısıtlamaların da artmasıyla Manavgat'ta aşevi eksikliğini fark ettiklerini söyledi. Başkan Halimoğlu, "Manavgat'ta aşevi yoktu. Evlerinde yalnız yaşayanlar, yemek pişirme imkanı olmayanları düşündük" dedi.

GÜÇ BİRLİĞİ YAPILDI

Yemek dağıtımında tam bir güç birliği yaptıklarını anlatan Halimoğlu, "Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte yemeklerin malzemelerini tedarik ettik. Gençlik kollarımız da dağıtımını üstlendi. İhtiyaç sahiplerini Kaymakamlığımız ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı belirledi" dedi.