Ayıbı temizleyin

Kendi sahasında tarihinin en fraklı yenilgilerinden birini daha taraftarına yaşatan FT Antalyaspor'da, 6-0'lık A.Hatayspor mağlubiyeti ortalığı karıştırdı. 15 haftada en farklı ikinci yenilgi ile birlikte ilk yarıda 5 gol birden yenilmesi tarihe kara bir leke olarak geçti.

TARİHTEKİ AĞIR TABLO

Süper Lig'de 25. sezonunu geçiren Antalyaspor'un en farklı şekilde 2001-2002 sezonunda MKE Ankaragücü'ne 12 Ağustos 2001'de iç sahada 8-1 yenilen kırmızı beyazlıların, sahasındaki diğer en farklı mağlubiyetleri ise, "1986-1987 sezonu 28 Eylül 1986 Antalyaspor-Boluspor: 2-6, 1994-1995 sezonu 11 Eylül 1994 Antalyaspor-Galatasaray: 0- 5, 1996-1997sezonu 1 Mart 1997 Antalyaspor- Fenerbahçe: 0-5, 2018-2019 sezonu 3 Şubat 2019 Antalyaspor-Beşiktaş: 2-6 ve 2019-2020 sezonu 19 Ekim 2019 Antalyaspor- Gençlerbirliği: 0-6." Olarak yaşanmıştı.

TEPKİLER DİNMEDİ

Yönetimden, "Üzgünüz telefi edeceğiz" açılması taraftarların öfkesini dindiremedi. Basın Sözcüsü Murat Süğlün, ""Bizim için Hatay maçı bitti. O karşılaşmayı unuttuk, şimdi Galatasaray mücadelesine aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Hatay maçında günümüzde değildik. Biz, kötü bir takım değiliz. Biz, teknik direktöründen, yönetim kurulundan, futbolcularına kadar kaliteli bir ekibiz. Farklı mağlubiyet bize yakışmadı. Büyük bir şanssızlık yaşadık, tekrarı olmayacaktır. Bunu en kısa sürede telafi ederiz. Dünkü karşılaşmadan çıkarılacak dersler vardır. Hocamız da bu dersleri futbolcularımızla birlikte çıkaracaktır. Takımımız bunun üstesinden çok rahat gelecek profesyonellikte ve kalitededir. Bundan sonraki maçlarımızda bize yakışan futbolu sergileyip, en iyi neticeleri elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.



YANAL DEĞİŞİM SİNYALİ VERDİ

KARŞILAŞMA sonrası Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, kariyeri boyunca unutamayacağını bir yenilgi yaşadığına dikkat çekerek, "Takımı ayağa kaldırmak için yeniden düzenleme yapmak gerekiyor" sözleriyle rotasyon sinyali vermesi takımda değişimin fitilini ateşledi. Yanal, "Skordan ders çıkarılması gerekli. Futbol böyle bir oyun. Futbolun içinde her türlü aksiyonun olabileceğini söylemiştim. Bugün bu aksiyonu kariyerim boyunca unutamayacağım şekilde hep beraber yaşadık" diye konuştu.