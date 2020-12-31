Hurdaya dönen araçta sıkıştı

iki otomobilin çarpışması sonucu Hasan Sak yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kaza, Isparta- Burdur yolu Gelincik mevkisinde meydana geldi. Ömür Benli'nin kullandığı 34 BSD 078 plakalı otomobil, Hasan Sak yönetimindeki 15 AAY 078 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Hasan Sak kurtarılamadı. Yaralanan Benli ile otomobillerde bulunan 3 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.