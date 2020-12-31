Pandemi sürecinde örnek bir doktor

Burdur Devlet Hastanesi Ergen ve Çocuk Psikiyatri uzmanı Dr. Tuğçe Öncü Burdur'da branşında tek kişi olarak hastalarının tedavisi ile uğraş verirken mesai sonları talep gelmesi halinde uzaktan eğitim yoluyla velilere pandemi döneminde 'öğrencilere yaklaşım modelleri' eğitimi veriyor. Burdur Bahçeşehir Koleji sınıf öğretmeni Necmettin Çakır'ın organize ettiği eğitim sanal ortamda gerçekleştirildi. Uzaktan eğitim programına çok sayıda veli yanı sıra okulun öğretmenleri ve yöneticilir de katıldı. 30 dakika planlanan eğitim velilerin soruları nedeniyle 1 saate uzadı. Doktor Tuğçe Öncü, çarpıcı başlıklarla velilere önerilerde bulundu. Bilgisayar kullanımında belli kısıtlamalar yapılması gerektiğine vurgu yapan Öncü, sağlık ve ahlaki konularda çocuklara asla taviz verilmemesini istedi.

ÖNERİLERDE BULUNDU

Doktor Tuğçe Öncü'nün velilere yaptığı önerilerden bazıları şöyle: "Koronavirüs hakkında doğru kaynaklardan bilgi alın. Çocuklarınızı dinleyin ve görüşlerine saygı gösterin. Çocuğun salgın hakkında merak ettiklerini istedikleri zaman sormasına izin verin. Salgın hakkında aşırı kaygılı ve üzgün görünmemeye dikkat edin. Her zamankinden daha ilgi, yakınlık ve şefkat gösterin. Uzaktan eğitimine önem verin ve koronavirüsle ilgili sosyal medya, televizyon üzerinden tartışma ya da haber ortamlarına girmelerine izin vermeyin. Çocuklara bu süreçte ne yapmaları gerektiği konusunda örnek olun. Uygulamanıza rağmen, çocuğunuzun aşırı panik, ağlama nöbetleri, uyku ve davranış sorunları gibi tepkileri varsa uzmana danışın."