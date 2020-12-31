Pazarda mezar taşı satışına ilgi

ANTALYA'NIN Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde salı günleri kurulan pazar yerinin yakınında, kamyonetin üzerine yüklenen mermer mezarları görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Mezarların pazar yerinde olmasına önce anlam veremeyen çevredekiler, üzerinde 'Hazır mezar 650 TL' ifadesinin yer aldığı afişi görünce durumu anladı. Bir mermer firmasının tanıtım yapmak amacıyla kamyonet üzerine yüklediği mezarları pazar yerine getirdiği anlaşıldı. Çevredekilerden bazıları durumu şaşkınlıkla, bazıları ise gülümseyerek karşıladı.

ŞİMDİDEN YAPTIR KOY

Kamyonet üzerindeki mezarları gören Mehmet Kısa, "Mecbur yaptırmak zorundayız. Öldüğünde başkası yaptırmasın, şimdiden yaptır koy. Hepimiz bir gün öleceğiz" dedi. Firmanın satış sorumlusu Ali Serter ise "Biz halkın ihtiyacını gidermek amacıyla kabir kaldırma işini yapmak için pazar pazar, köy köy dolaşıyoruz. Köylümüzün ihtiyacını karşılamak için bu yöntemi seçtik" dedi.