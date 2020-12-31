Tarla için ağaç katliamı

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesi Karaöz Mahallesi'nde kaçak ağaç kesimi yapıldığı ihbarı üzerine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü orman muhafaza görevlileri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler bölgede, bin 750 metrekarelik ormanlık arazide 25 kızılçam ağacı ile 133 kızılçam fidanının kesildiğini belirledi. 4- 5 yıl önce yapılan ağaçlandırma çalışması sırasında bölgeye dikilen kızılçam fidanlarının kesildiğini saptayan ekipler, kesimin tarla açmak için yapılmış olabileceğini tespit etti.

2 KİŞİ YAKALANDI

Alanda kesim yapan şahıslara ait olduğu belirlenen kıyafetler ile boş ve dolu çok sayıda küçük su şişesi bulundu. Ayrıca alana 50 metre mesafede içinde odun taşınmış 2 araç tespit edildi. Olayla ilgili haklarında işlem yapılan araç sahipleri A.Y. ve B.T., ağaçları kendilerinin kesmediğini ve kimin kestiğini bilmediklerini söyledi. Şüpheliler, kendi arazilerinde bulunan ağaçları kestiklerini öne sürdü.