Yanlış anlaşılma savunması

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde, 10 Ekim 2019'da kendisini aldattığı iddiasıyla beraber yaşadığı eski eşi Oya Aydoğdu'nun (32) boğazını kesip bıçakla yaralayan, Gökhan K.'yi de göğsünden ve ellerinden bıçaklayan Poyraz Çavdar (35) Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Suçlamaları yine kabul etmeyen Çavdar, "Ben öldürme yada yaralamak niyetiyle hareket etmedim" dedi. Poyraz, eşinin, elindeki bıçağı alırken yaralandığını öne sürdü. Mahkeme tutukluluğun devamına karar verip duruşmayı erteledi.