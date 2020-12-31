Yeni yıl yeni hayat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde, Alile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca korunmaya muhtaç çocuklar için başlatılan koruyucu aile seferberliği Antalya'da gün geçtikçe büyüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2020 yılı için belirlediği 35 çocuğu yeni ailelerine ulaştırma hedefi son hafta gerçekleşen 2 çocuğun daha ailelere teslim edilmesiyle 37'ye ulaştı. Böylece 179 koruyucu ailenin yanındaki çocuk sayısı 213'e ulaştı.

SON HAFTA BEREKETİ

Yılın son günlerinde ailelerine kavuşan çocuklar yeni yıla yeni aileleriyle girecek. Son hafta ailesine kavuşan çocuklardan biri de Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan biri Azeri diğeri Türk üniversite öğrencisinin gayri resmi birlikteliğinden dünyaya gelen T.H. oldu. Daha önce de koruyucu aileye verilen T.H. iyi bakılmadığı gerekçesiyle aileden alınmıştı. 20 yıldır evli olan Niyazi Bakır (42) ve Günhan Bakır (38) çifti, T.H.'nin ikinci şansı oldu.

AİLENİN DE İKİNCİ ŞANSI

Tüm tedavi yöntemlerine rağmen çocuk sahibi olamayan Bakır ailesi, daha önce de 1.5 yaşındaki Damla isimli kız çocuğuna koruyucu aile olmuştu. 1.5 ay yanlarında kalan Damla'nın biyolojik ailesi kızlarını geri alınca Niyazi ve Günhan çiftçi büyük üzüntü yaşadı. Tekrar koruyucu aile olarak sıraya giren çift, daha önce koruyucu ailesi tarafından iyi bakılamadığı gerekçesiyle geri alınan T.H'nin yeni ailesi oldu. Yaşanan durum hem kız çocuğunu hem de Bakır çiftçini aynı hikayede buluşturdu.

HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİ

Anne Günhan Bakır, "1.5 ay yanımızda kalan Damla biyolojik ailesine dönünce çok üzülmüştüm. Gerçek bir kızımı toprağa vermiş gibi hissettim. Fakat sonrasında yeni kızıma kavuşunca hayatım değişti" dedi. Baba Niyazi Bakır, "İlk kızımız gittikten sonra kahroldum. Evlat özlemi yarım kalmıştı. Şükrettik ve sabrettik sonunda yeni kızımıza kavuştuk" ifadelerini kullandı. Baba Niyazi Bakır, klima ve beyaz eşya tamiri yaparken anne ise havaalanında çalışıyor. Çift izin günlerini birbirine göre ayarlayarak yeni evlatlarına bakıyor. Anne Bakır, "İki kişiyken 3 kişi olduk. Evimize neşe geldi. Anne ve baba kelimesini duymanın tarifi yok" diye konuştu. Bakır çiftçi aynı zamanda evlat edinmeye de başvururken sıra bekliyor.

KARDEŞLİK YAPACAKLAR

Antalya'da yaşayan Azeri Kamelya Erdinç (50) ve Türk eşi Ogün Erdinç (54) çifti, 15 yaşında bir oğulları olmasına rağmen yılın son günlerinde O. E isimli erkek çocuğuna koruyucu aile oldu. Çocukları olmasına rağmen bir hayata dokunmak istediklerinden dolayı koruyucu aile olduklarını belirten çift, "Kendi öz çocuğumuza kıza biliyoruz fakat yeni oğlumuzu gözümüzden sakınıyoruz. Farklı bir duygu" dedi. 8 yaşındaki O. E, yeni ailesine çabucak alışırken cerrah olmak istediğini söyledi. O.E'nin kız kardeşine de başka bir aile koruyucu aile olurken, sık sık buluştuklarını belirten anne Kamelya Erdinç, "Kardeşiyle sıkça buluşuyoruz. Hatta aynı okula göndermeyi planlıyorum" diye konuştu.



ERKEK ÇOCUK ÇAĞRISI

KORUYUCU aile veya evlat edinmek isteyen ailelerin kız çocuğu tercih etmesini eleştiren Kamelya Erdinç, çağrıda bulundu. Erkek, kız ayırmamak gerektiğini belirten Erdinç, "Aileler erkek çocuklarına da şans versin" ifadelerini kullandı. Koruyucu ailenin yanı sıra evlat edinme sistemi de yaygınlaştı. Bu yıl içerisinde 35 çocuğun aileler tarafından evlat edinilirken 25 çocuğun ise hukuki işlemlerinin sonuçlandığı ve prosedürlerin devam ettiği öğrenildi. 76 aile ise evlat edinme sırasında bekliyor.