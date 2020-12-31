Zararı da ödeyecek

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2018 yılında banka şubesinden ve iş insanlarından milyonlarca lira dolandırmakla suçlanan ve ortadan kaybolduktan sonra İzmir'de yakalanan banka müdürü Arif İmamoğlu'nun cezası belli oldu. İmamoğlu ve 13 kişi hakkında hazırlanan iddianame ile Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan dava sonuçlandı.

MÜDÜRE CEZA YAĞDI

Arif İmamoğlu, 27 milyon TL civarı parayı zimmetine geçirmek suçundan 13 yıl 6 ay hapis ve 90 bin TL para cezası aldı. Mahkeme Arif İmamoğlu hakkında iyi hal indirimi uygulamadığı gibi sanığın tutukluluk halinin de devamına ve banka zararına olan 27 milyon TL'nin ödettirilmesine karar verdi.

DÖVİZCİLER SERBEST

Sanığın eylemine iştirak ettiği iddia edilen kardeşi S. H. ve amcası İ. İ. ile Alanya'da döviz bürosu işleten Ş. T., M. T., A.A., M.A., M.Ç. ve İ.U. hakkında delil yetersizliği sebebiyle beraat kararı verildi. Banka müdürünün Kırıkkale ve İzmir illerinde kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği iddia edilen A.G. ve A.O. hakkında suçluyu kayırma suçundan beraat kararı verildi. Banka müdürünün zimmet eylemine iştirak ettiği belirtilen banka çalışanları Sinem T. Ercan Y. ve Hatice U. hakkında ise banka muhasebe kayıtlarını düzenli tutmamak suçundan her birine 2 yıl 1 ay hapis ve 41 bin TL adli para cezası verildi.