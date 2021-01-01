101 kere maşallah

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Hüyüklü beldesinde oturan Emine Aksoy, 15 Aralık'ta hastalık belirtileri ortaya çıkınca çocuklarına, "Beni ambulans ile hastaneye götürün, hastayım, benim derdimi onlar anlar" dedi. Çocukları tarafından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürülen Emine Aksoy'un yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavisine başlanan Emine Aksoy, 5 gün yoğun bakımda, 4 gün serviste tedavi gördü. İyileştikten sonra 25 Aralık'ta taburcu edilen Emine Aksoy, evine götürüldü. 6 çocuk ve 78 torun sahibi Emine Aksoy, şimdi evinde çocukları tarafından titizlikle bakılıyor.Hastalığının farkında olan Emine Aksoy, yaşadığı süreci anlattı. Emine Aksoy, "Şükür, binlerce şükür, şimdi hiçbir şeyim kalmadı. Hastanede koydum geldim" sözleriyle yanıt verdi. Bir asrı deviren yaşına rağmen bugüne kadar böyle bir salgın hastalığa yakalanmadığını aktaran Emine Aksoy, "Ben hiç böyle bir şey görmedim. Eskiden bir sıtma vardı. Sıtma tutardık. Başka bilmem" diye konuştu.İlerleyen yaşına ve ciddi bir hastalık geçirmesine rağmen hala zinde olan Emine Aksoy, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını ise şu sözlerle aktardı: "En iyisi yoğurt ile sirke yiyeceksin. Otlar hastalığı yeniyor, ot yiyeceksin. Sağlıklı yaşamanın sırrı sefalı büyümek. Çalışmak. Evde kaynana, kaynata, kocası tepesine vurur durursa, karının o içerisine ata ata meydan verir mi o adam? Allah'ıma şükür nurlarda yatsın hepsi de. Biriciği daha, 'gelin şuradan kalk, şuraya otur' demedi. Yemediğimi yedirdi, giymediğimi giydirdi. Sefayı sürdüm. Diş cefadan, saç sefadan. Saç güzel olmuş gelinin sefası varsa ondan güzel olur. Dişler çürümüş. O da yedirmez, içirmez bakımsız olursa ondan cefa görürmüş."