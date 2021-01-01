Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Define avcıları isyanda

Define avcıları isyanda

Giriş Tarihi: 1.1.2021 ABONE OL
Define avcıları isyanda
ANTALYA'DA 2 gündür etkili olan sağanağın ardından vatandaşlar sahillere ve parklara akın etti. Yağmurun durmasını fırsat bilen vatandaşlar, sahilde oturup deniz manzarası izledi, yürüyüş yaptı. Dedektörle değerli eşya arayanlar da Konyaaltı Sahili'ni taradı. Elektronik cihazın sesini dinleyerek kumsaldaki metalleri bulan kişiler, ellerindeki kum eleklerini kullanarak, aralarında değerli eşya olup olmadığını kontrol etti.

ESKİ TADI YOK
Adını vermek istemeyen bir kişi, kullandıkları cihazın 3 ila 5 bin TL arasında satıldığını belirterek, "Koronavirüsten dolayı sahile çok turist gelmedi. Bu nedenle bizim işlerimiz de iyi değil. Uzun süredir sahili tarıyorum, üç beş bozuk paradan başka bir şey bulamadım. Elimdeki cihazı 3 bin TL'ye ikinci el aldım. Fakat verdiğim parayı çıkartamadım" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Define avcıları isyanda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA