Faciadan dönüldü

Antalya ve Burdur'da meydana gelen 2 trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki kazada, M.Y.S. (65) idaresindeki 07 UM 574 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçerek Alanya istikametinden gelen 07 UK 701 plakalı yakıt tankerine çarptı. Çarpışmanın etkisi ile 07 UM 574 plakalı otomobil kendi etrafında dönerek durabildi.Yakıt tankerinin boş olması ise faciayı önledi. Kaza nedeniyle Alanya-Mersin Karayolu bir süre tek taraflı trafiğe kapatıldı. Otomobil sürücüsü M.Y.S.'ye olay yerine gelen polis ekipleri alkol testi yaptı. Otomobil sürücüsü M.Y.S.'nin alkollü olduğu ortaya anlaşıldı. Hurdaya dönen 07 UM 574 plakalı otomobil çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) öğrencisi Türkmenistan uyruklu Toyly Hommadov ise Ertan Palaz Caddesi'nde elektrikli bisikleti ile seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun ortasındaki dereye düştü. Hommadov sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Türkmen gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.