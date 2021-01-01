Gençler iyilik için el ele verip stant açtı

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde Koray-Burçin Dalarslan çiftinin SMA hastası 15 aylık kızı Ada için kermes düzenlendi. Üretici Pazarı'nda Ada'nın resminin bulunduğu dev afiş önünde toplanan bir grup genç, ikinci el ve kullanılmamış çeşitli ürünler satarak destek olmaya çalıştı.Vatandaşlar, gönüllerinden kopan desteği verirken, gönüllü gruptan Adile Aydın, elde edilen geliri en kısa sürede Ada'nın ailesine ulaştıracaklarını söyledi. Aydın, "Elde ettiğimiz geliri Ada'nın ailesine göndereceğiz" dedi.Hastalık tedavisinin tüm yönleriyle SGK kapsamına alınmasını isteyen Adile Aydın, "Ülkemizde her 6 bin doğumdan birinde SMA hastalığı ile karşılaşılıyor. Tedavinin bir çoğu SGK'da kapsam dışı. Aileler bu yükün altında tek başına kalkamıyor" dedi.