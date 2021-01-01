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İğneleri aldı parayı bıraktı

Bacağındaki ağrı için eczaneden iğne ve ilaç alan 58 yaşındaki kadın eve dönerken kapkaç kurbanı oldu. Kapkaççı, kadının elindeki eczane poşetini aldı, ancak içi para dolu cüzdanını bırakıp kaçtı

Giriş Tarihi: 1.1.2021 ABONE OL
İğneleri aldı parayı bıraktı
ANTALYA'NIN Kepez ilçesi Gürsü Mahallesi Muhtarlığı önünde yaşanan kapkaç olayı şaşırttı. Besime Doğu (58) bacağındaki ağrı şikayetiyle sağlık ocağına gitti. Ardından eczaneden ilaçları ile iğnesini alan Doğu yolda yürürken, arkadan gelen kimliği belirsiz bir kişi Doğu'nun elindeki poşeti alarak kaçmaya başladı. İçerisinde cüzdan, ilaçları ve iğnesi bulunan poşeti inceleyen şüpheli, iğneleri aldıktan sonra para dolu cüzdanı yola atıp olay yerinden kaçtı.

POLİS PEŞİNDE
Bu sırada olayı gören bir motosikletli vatandaş, kaçan şüphelinin peşine takıldı ancak bulamadı. Doğu'nun çığlıklarını duyanlar çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda 20'li yaşlarda olduğu belirtilen şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. İğne ve ilaçları bacakları çok ağrıdığı için aldığını belirten Besime Doğu, "Poşette ilaçlarım, iğne ve cüzdan vardı. Cüzdanı bırakmış, iğneleri almış" dedi. Polis kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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İğneleri aldı parayı bıraktı
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