Kasımda gidip martta geliyor

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Ulaş Plajı'nda altın rengi kumsalda dünyada eşine ender rastlanan gelgit görenleri hayrete düşürüyor. İnce altın taneli kumları ile dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin gözdesi olan plajda, Kasım ayı sonunda dalgaların yükselmesi ile kumlar denize doğru çekilmeye başlıyor. Aralık ayı ortasında ise plajdaki yüz binlerce ton kum tamamen yok oluyor. Kumlar çekilince plajdaki dev kayalar ortaya çıkıyor.Ulaş Plajı'nda kışın çekilen kumlar mart ayında geri gelmeye başlıyor. Taşla dolu plaj mart ayının iki haftasında binlerce kamyon tutacak miktardaki kum geri geliyor, taşlık görünümündeki plajda 1 metre yüksekliğinde altın renginde kum yığını oluşuyor. Alanya Turizm Müdürlüğü yetkilileri, plajda yazın kirlenen kumların denize çekilerek temizlendiğini ve baharda geri geldiğini söyledi.Ulaş Plajı'nda yaşanan olayın bilimsel araştırma konusu olması gerektiğini de belirten turizmciler, "Bu plajda yaşanan gelgit olayı başlı başına belgesel olurdu. Ancak kimsenin dikkatini çekmiyor" diye konuştu. Özellikle Almanya, Hollanda, Fin ve Norveçli turistlerin bu plaja sezon içinde yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan turizmciler, "Plajın bu özelliği bile marka olmasına yetiyor. Altın sarısı parlayan kumsalı ile dünyanın en güzel kumsalları arasında" diye konuştu.