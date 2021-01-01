Kayıp çoban ölü bulundu

BURDUR'UN Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde arazide hayvan otlatan Adil Günay'ın (67) eve dönmemesi ve keçilerin köye kendiliğinden dönmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Jandarma, sağlık, AFAD ve Bucak Belediyesi kurtarma ekiplerine köylüler de eşlik etti.Aramalarını Kavacık köyü yakınlarındaki yamaçta sürdüren ekipler, yeni hareket etmiş bir kaya olduğunu tespit etti. Bucak Belediyesi kurtarma ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası hareket ettirilen tonlarca ağırlığındaki kayanın altında Adil Günay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Adil Günay'ın hayvan otlatırken ısınmak için kayanın alt tarafına ateş yaktığı ve bir süre sonra kayanın üzerine devrildiği belirlendi. Bölgede bir gün önce etkili olan yoğun yağış nedeniyle kayanın yerinden oynadığı ve devrildiği tahmin ediliyor.