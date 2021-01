Kimi vurdum bilmiyorum

ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesinde 5 Haziran tarihinde borç- alacak yüzünden çıkan tartışmada Harun Algül'ü (36) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Serdar Can ve arkadaşı Aydın Eser için hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Ömür boyu hapsi istenen sanıkların ifadeleri de ortaya çıktı.Serdar Can ifadesinde öldürülen Harul Algül'ü tanımadığını, olay günü borcunu tahsil etmek için M.Ö.'nün soğuk hava deposuna gittiğini ve burada tartışma çıktığını belirterek, "Aracımdaki av tüfeğini aldım ve korkutmak için havaya bir el ateş ettim. M.Ö. tüfeğin üstüne atladı. Tüfeği çekiştirirken tüfek yine patladı ve Harun Algül'ün vurulduğunu gördüm" dedi. Dosyada davacı- davalı olarak görünen A.A. ise Serdar Can'ın isteğiyle olay sonrası buluştuklarını belirterek, "Serdar Can şoktaydı. Bana 'Birini vurdum ama kimi vurduğumu bilmiyorum' dedi" şeklinde konuştu.