Şimşek yarına hazır

Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alan ve liderlik koltuğunu kaybeden Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir'i yenerek kötü gidişe son vermek istiyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen turuncu yeşililer, hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.Başakşehir maçının hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretindeki antrenmana Aytemiz Alanyaspor tam kadroyla çıktı. Atan, oyuncularıyla mini bir toplantı yaptı. Genç teknik adam, oyuncularından Başakşehir karşılaşmasında mutlaka 3 puan için mücadele ederek kazanmalarını ve sahadaki mücadelelerinde hakeme itiraz etmemeleri konusunda uyardı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda Atan'ın, "Problemleri birlikte aşacağız. Şimdi önümüzde bir Başakşehir maçı var. Bu maçla birlikte çıkışa geçmek istiyoruz" dediği öğrenildi.Aytemiz Alanyaspor, en son Kayserispor forması giyen Hasan Hüseyin Acar ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Hasan Hüseyin Acar "Alanyaspor gibi bir kulübe her zaman transfer olamazsınız. Kendimi gösterebileceğim bir kulüp olduğunu düşünüyorum" dedi. Başkan Hasan Çavuşoğlu da, "Devre arasına girerken ilk transferimizi gerçekleştiriyoruz. Birçok talibi olmasına rağmen bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.