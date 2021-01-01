Tren garına turizm hattı

ISPARTA Eğirdir Belediyesi'nin TCDD'den kiralamış olduğu 13 bin 300 metrekare alana yapılacak olan peyzaj ve rekreasyon projesi kapsamında Sevinçbey'den başlayıp gar sahasına kadar olan yaklaşık 6 kilometrelik demiryolu hattı turizme kazandırılacak. Hatta turizm amaçlı nostaljik tren de hayata geçirilecek. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri ile birlikte Eğirdir- Isparta arası demiryolu hattı ve Eğirdir Tren Garı yenileme projesiyle ilgili incelemelerde bulundu.Heyet, ilk olarak tarihi Eğirdir Tren Garı'nı inceledi. Ardından Atatürk'ün Eğirdir'e geldiği Demipköprü'yü gezdi. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Veli Gök, "Planladığımız proje içerisinde turizme katkı sağlaması açısından 6 kilometrelik nostaljik tren projesinin birlikte değerlendirilmesi için bugün bir müzakere yaptık. Eğirdir-Isparta arası tren yolu ve Eğirdir Gar Projesi'nin yapımının tamamlanması halinde turizme ve yük taşımacılığına ciddi katkı sağlayacak. İlçemize kazandırılacak nostaljik tren ve gar alanına yapacağımız peyzaj çalışmaları Eğirdir turizmi adına yeni bir dönemin başlamasına vesile olacak" dedi.