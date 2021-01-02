Akseki’de sıfır atık devri

Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan sıfır atık seferberliğine Torosların incisi Akseki Belediyesi de katıldı. Akseki Belediyesi'nin hazırladığı sıfır atık kutuları ile atıklar artık kaynağında ayrıştırılacak. İlçe genelinde bulunan tüm kamu kurumlarına ve okullara bırakılmaya başlanan kutular ile atıklar türlerine göre ayrılarak biriktirilecek ve düzenli olarak geri dönüşüm istasyonlarına gönderilecek. Doğaya saygılı, çevreyi, ağaçları, sokak hayvanlarını koruyan bir yönetim anlayışı ile hareket ettiklerini ifade eden . Doğaya saygılı, çevreyi, ağaçları, sokak hayvanlarını koruyan bir yönetim anlayışı ile hareket ettiklerini ifade eden Başkan Özkan "Çevremiz, doğamız en büyük değerimiz ve gelecek nesillere bırakacak mirasımız. Onu korumak ise herkesin görevi. Biz bu bilinçle Akseki'de sıfır atık dönemini başlattık" dedi.