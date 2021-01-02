Balon balığı bereketi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın balon balığı avcılığını desteklemesi amacıyla yürürlüğe soktuğu, balon balığının kuyruğunu getiren balıkçılara 5 lira ödediği uygulama sona erdi. Antalyalı balıkçılar 36 bin kuyruk getirip kısa süre içerisinde 180 bin lira kazanmayı hak etti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, henüz veri girişlerinin tamamlanmadığını söyledi.

PARALAR HESAPTA

Coşkun, "Yılın ilk haftasında bununla ilgili destekleme icmalleri askısına çıkacağız. Balıkçılarımızın bizlere teslim ettiği kuyruk sayıları ve kendi isimlerinin yazılı bulunduğu listeler olacak. Balıkçılarımız herhangi bir itirazda bulunmazlarsa kesin listeleri bakanlığımıza göndereceğiz. Paralar balıkçılarımızın hesaplarına paralarını yatırmış olacak" dedi.

HEPSİ İMHA EDİLECEK

Şuan kadar getirilen kuyrukların soğuk hava depolarında muhafaza altına aldıklarını aktaran Coşkun, bir sonraki süreçte ise kuyrukları Çevre Atık Yönetmeliği kapsamında lisanslı firmalara teslim edileceğini ardından da uygun bir şekilde imhasının gerçekleşeceğini kaydetti.