Çamları kesip kumları çaldılar

ANTALYA'NIN Aksu ilçesinde Kumköy sahilinden kum hırsızlığı yapanlar doğayı tahrip etmeye devam ediyor. Gözü dönmüş kum hırsızlarının doğa harikası sahilinden çaldıkları kumun ardında arkada dev bir enkaz bırakmaları dikkat çekti. Hırsızlar yüzlerce kamyon kumu çalarken, açtıkları çukurlarda göletler oluştu. Doğa talan edildi.

AĞAÇ KESTİLER

Kumköy'de hırsızlar sadece kum çalmakla kalmadı. Dev çam ağaçları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kesilmeye başlandı. Bölge sakinleri, yetkililerin durumu fart etmemesi için kesilen ağaçların dallarının bile yüklenip götürüldüğünü kaydetti. Son aylarda bölgede onlarca çam ağacının kesildiği kaydedildi. Hırsızların gece gelerek bu katliamı gerçekleştirdiğini belirten Aksulular, acil önlem alınmasını istedi. Vatandaşlar, "Bu bölge koruma altına alınmalı. Milli park ilan edilmeli" dedi.