Faciadan dönüldü

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesi Side Turizm Merkezi'nde 'de bir iş yerinde çıkan yangında 4 itfaiye personeli ile iş yeri sahibi dumandan etkilendi. Yandaki iş yerine de sıçrayan alevler itfaiyenin müdahalesi ile güçlükle söndürüldü.

4 İTFAİYECİ ETKİLENDİ

Manavgat'ın Side Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yılbaşı gecesi, halı ve züccaciye mağazasında saat 23.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinde bulunan halı ve çeşitli malzemelerin alev almasıyla büyüyen yangına, haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangında 4 itfaiye görevlisi dumandan etkilendi. İtfaiye görevlilerinin tedavisi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Yaklaşık 2 saatte güçlükle söndürülen yangında halı ve züccaciye mağazasıyla yandaki cep telefonu mağazası da büyük zarar gördü. Yangını duyarak iş yerine gelen Zeyrek Salıcı, alevlere müdahale etmek için girdiği iş yerinde dumandan etkilendi. İtfaiye görevlileri ve vatandaşlar tarafından dışarı çıkartılan Salıcı, tedavisi için hastaneye götürüldü. Yangın sırasında mağazada bulunan bir kurt köpeği de itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı.