Hep destek tam destek

Süper Ligin 16'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor bugün son şampiyon Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Son 6 haftadır aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle liderliği Galatasaray'a kaptıran ve lig üçüncülüğüne kadar gerileyen turuncu yeşililer bugünkü maçta 3 puan alıp zirve yarışını sürdürmek istiyor.

BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN

Aytemiz Alanyaspor, ligde 8 kez karşılaştığı Başakşehir'i bir kez mağlup edebildi. 4 maç İstanbul ekibinin üstünlüğü ile sona ererken 3 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Turuncu yeşilliler bu maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandırırken kalesinde ise 12 gol gördü. Aytemiz Alanyaspor da ligde oynadığı son 3 maçı kazanamadı. 27 puanla haftaya aynı puana sahip Gaziantep FK'nın önünde 3. sırada giren Şimşek, bugün moral bulmak istiyor.

RAKİP DE KAZANAMIYOR

Ligde oynadığı son 6 maçı kazanamayan ligin son şampiyonu turuncu lacivertli takım ise sırasıyla Beşiktaş yenilgisinden sonra Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı. Gaziantep FK ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları kaybeden Başakşehir, son olarak Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Medipol Başakşehir, 4 galibiyet, 6 yenilgi ve 4 beraberlikle ligde 16 puan topladı. ALANYA'DA EKSİK YOK

Aytemiz Alanyaspor'da sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. MP Başakşehir'in Kasımpaşa ile oynadığı maçta aşil tendonu kopan Martin Skrtel ile tedavisi süren Junior Caiçara, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Cezası biten İrfan Can Kahveci ise bu karşılaşmada takımındaki yerini alabilecek.