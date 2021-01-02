Her kese bir fidan

Kaş ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı. 2020'nin son sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir gün önce kurulan Kaş Pazarı'nda fidan dağıtımı için stant kuruldu. Kaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kurulan standa, 250 selvi fidanı yerleştirildi. Fidan dağıtımı törenine Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, Orman Bölge Şefi Bayram Ceylan, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin ve orman işletme müdürlüğü çalışanları katıldı. Pazara gelenler standa davet edilerek, kampanya anlatıldı. Kaş Orman İşletme Müdürü Demir, "Kaş, Türkiye'nin orman varlığı bakımından en zengin yerlerinden biri. Türkiye ortalamasının çok üstünde. Buna rağmen yeni yıl öncesi, 250 vatandaşımızın birer fidan dikmesi, yeni yıla bir fidanla girmesini sağladık. Yeşil bir Kaş için küçük bir kampanya yaptık" dedi.