Kahramanlar görev başında

Koronavirüs salgınında ön cephede savaşan sağlıkçılar, yakalandıkları hastalıktan kurtulup tekrar görevlerine başına dönerek insanlık örneği sergiliyor. Antalya'da bir doktor diğeri temizlik görevlisi bu anlamda sağlık ordusunun fedakarlığını gözler önüne seriyor.

GÖREVE GERI DÖNDÜ

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisinde görev yapan doktor Gamze Varol, koronavirüsü yenip servisine geri döndü. Bir yıllık çiçeği burnunda doktor Varol, koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasıyla birlikte hastanelerde kurulan koronavirüs servislerinde çalışmaya başladığını söyledi. Mart ayından buyana diğer meslektaşları gibi canını hiçe sayarak hastaları sağlıklarına kavuşturmak için mücadele eden genç doktor, enfeksiyon servisinde hastaların tedavisinin yanında onlara moral desteği de veriyor.

HASTALARA MORAL VERDİ

Gamze Varol, koronavirüs servisinde çalışmaya başladıktan sonra, temmuz ayında hastalardan virüs kaptığını ve 13 Temmuz'da testinin pozitif çıktığını anlattı. Evinde 14 gün izolasyonda kalıp tedavi gördüğünü belirten Varol, "İyileşir iyileşmez hastaneye koştum. Bu süreçte en çok, "Doktorum ben ölecek miyim?' sorusu ile karşılaştım. Onlara hep moral verip zinde tutmaya çalıştım. Çünkü kendim de bu hastalığı geçirdiğim için tecrübelerimi paylaştım" dedi.

FEDAKARLIK YAPTI

Manavgat Devlet Hastanesi'nde ise Covid-19 hastalarının tedavilerinin sürdüğü yoğun bakım servisinde temizlik görevlisi olarak çalışırken hastalığa yakalanan Hasan Denizli (34), 17 günün sonunda iyileşince aynı serviste çalışmaya devam etti. Hasan Denizli, iyileştikten sonra 8 kez plazma bağışlayarak, 8 hastanın da iyileşmesine yardımcı oldu. Denizli, ""Hastalığı çok ağır atlatmıştım. Hastane yönetimi beni başka bir servise vermek istedi, ancak ben bu hastalığı geçirdiğim, birebir yaşadığım için hastalara yardımcı olmak istedim. İnsanları kurtarmak, yaşamalarını sağlamak güzel bir duygu" dedi. Hastane Başhekimi Mehmet Çınar, fedakarlıkları dolayısıyla Hasan Deniz'e teşekkür plaketi verdi.